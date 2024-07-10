وقال: "العدو يستخدم بانتظام المواد السامة منذ البداية في المنطقة العسكرية الشمالية، وعلى جميع خطوط القتال".

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وأضاف أن قوات كييف استخدمت في ماريوبول غازات تسبب الغثيان والدوار والسعال، وأنه شخصيا أصيب بحروق في الجهاز التنفسي العلوي والمريء.

وتابع :"في وقت لاحق، واجهت الذخيرة الكيميائية القياسية من قبل القوات الأوكرانية في أرتيموفوسك وفي منطقة جورلوفكا".

وأعلن قائد قوات الدفاع الإشعاعي والبيولوجي الروسية إيغور كيريلوف أن شهادات عديدة أكدت أن الطائرات المسيرة الأوكرانية أسقطت ذخائر تركت لدى سكان القرى مضاعفات التعرض لحمض الهيدروسيانيك المتمثلة بصعوبة في التنفس، والإقياء، والإحساس بطعم اللوز المر.

المصدر: نوفوستي