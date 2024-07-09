وقال الرئيس الأمريكي متحدثا إلى زعماء الدول الحليفة: "لا يخطئ أحد، روسيا ستخسر في هذه الحرب".

وأعرب بايدن خلال القمة عن ثقته في قدرة أوكرانيا على هزيمة روسيا بدعم كامل من حلف شمال الأطلسي.

ووفقا له، فإن هذا لا ينبغي أن يثير الشكوك، مضيفا أن خلاف ذلك سيجعل أوروبا تحت التهديد.

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وعشية القمة، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن الاجتماع سيتضمن عدة إعلانات رئيسية بشأن المساعدات لأوكرانيا، وأن الحلف سيعلن عن خطوات جديدة لتعزيز الشراكات العسكرية والسياسية لدعم كييف.

هذا وقد تكبدت القوات الأوكرانية منذ بداية العملية خسائر فادحة في الأرواح والمعدات، كما أنها خسرت عددا من المناطق التي باتت تحت سيطرة الجيش الروسي.

وفي الوقت الذي ترفض فيه كييف التفاوض وتصر بدعم من الدول الغربية على الحل العسكري، أكدت موسكو أن المساعدات العسكرية الغربية لن تغير شيئا في الوضع على الأرض، كما أنها حذرت دول الناتو من خطورة الاستمرار في ضخ الأسلحة ومحاولات استهداف الأراضي الروسية.

المصدر: وكالات