وقال ستولتنبرغ في حفل الافتتاح الرسمي لقمة الناتو في واشنطن، إن "التهديد الأكبر سيكون انتصار روسيا في أوكرانيا. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

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ووفقا للأمين العام، فإن الصراع الأوكراني هو التهديد الأمني ​​الرئيسي في العقود الأخيرة، وسيكون انتصار موسكو حافزا لخصوم الناتو الآخرين، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية والصين.

وفي وقت سابق قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن قمة حلف "الناتو" المقبلة في واشنطن ستصدر عدة إعلانات مهمة حول مساعدة أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي