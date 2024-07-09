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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 23:26 GMT

    ستولتنبرغ: الناتو لا يستطيع السماح لروسيا بالانتصار

    أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن ثقته في أن الحلف لا يستطيع السماح لروسيا بالانتصار في الصراع في أوكرانيا، لأن هذا سيصبح أكبر تهديد للحلف.

    ستولتنبرغ: الناتو لا يستطيع السماح لروسيا بالانتصار
    Sputnik

    وقال ستولتنبرغ في حفل الافتتاح الرسمي لقمة الناتو في واشنطن، إن "التهديد الأكبر سيكون انتصار روسيا في أوكرانيا. لا يمكننا أن نسمح بحدوث ذلك".

    ووفقا للأمين العام، فإن الصراع الأوكراني هو التهديد الأمني ​​الرئيسي في العقود الأخيرة، وسيكون انتصار موسكو حافزا لخصوم الناتو الآخرين، بما في ذلك إيران وكوريا الشمالية والصين.

    وفي وقت سابق قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، إن قمة حلف "الناتو" المقبلة في واشنطن ستصدر عدة إعلانات مهمة حول مساعدة أوكرانيا.

    المصدر: نوفوستي

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