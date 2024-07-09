تركيا تدين قتل إسرائيل عشرات المدنيين الفلسطينيين النازحين بمدرسة في خانيونس
دانت وزارة الخارجية التركية قيام إسرائيل، بـ"قتل العشرات من المدنيين الأبرياء"، في مدرسة لجأ إليها الفلسطينيون في مدينة خان يونس بغزة.
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عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مركز إيواء في خان يونس (فيديو)
وأضافت في بيان مساء الثلاثاء أن "المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في خان يونس، واستهداف أربع مدارس هناك في الأيام الأربعة الماضية، هي أدلة ملموسة على أن إسرائيل تهدف إلى تدمير الشعب الفلسطيني تدميرا كاملاً، والقضاء عليه بشكلٍ كامل".
وأوضحت أن "هذه الهجمات، أظهرت أيضا، أن حكومة نتنياهو تهدف إلى تقويض مفاوضات وقف إطلاق النار".
وأكدت أنه ستتم محاسبة المسؤولين الإسرائيليين "أمام القانون" على هذه التصرفات، التي تتجاهل كافة القيم الإنسانية، والقانون الدولي.
المصدر: RT
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