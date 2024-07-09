وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "كما قلت أمس، أعربنا بشكل واضح عن قلقنا إزاء العلاقات بين الهند وروسيا"، مضيفا أن واشنطن أعربت عن قلقها "مباشرة للحكومة الهندية ونواصل القيام بذلك وهذا لم يتغير".

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وردا على سؤال أحد الصحفيين بهذا الشأن، أكد ميلر: "كانت لدينا اتصالات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

ورفض المتحدث الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات.

وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد قام بزيارة رسمية لروسيا، استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

المصدر: تاس