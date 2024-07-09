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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 20:48 GMT

    واشنطن: اتصلنا بالهند بشأن زيارة مودي لروسيا

    أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة أجرت اتصالات مع الهند بشأن زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لروسيا.

    واشنطن: اتصلنا بالهند بشأن زيارة مودي لروسيا
    Alexander Nemenov/Pool Photo / AP

    وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "كما قلت أمس، أعربنا بشكل واضح عن قلقنا إزاء العلاقات بين الهند وروسيا"، مضيفا أن واشنطن أعربت عن قلقها "مباشرة للحكومة الهندية ونواصل القيام بذلك وهذا لم يتغير".

    وردا على سؤال أحد الصحفيين بهذا الشأن، أكد ميلر: "كانت لدينا اتصالات خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".

    ورفض المتحدث الكشف عن تفاصيل تلك الاتصالات.

    وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد قام بزيارة رسمية لروسيا، استمرت يومين، أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

    المصدر: تاس

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