وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي، أن عدد سكان مصر عام 1952 كان أقل من 20 مليون نسمة، وكانت مصر تحصل على نفس كمية المياه التي تحصل عليها اليوم.

وأشار إلى أن نصيب الفرد من الأراضي الزراعية قبل 70 عاما كان أكبر بكثير، وكانت الدولة قادرة على تلبية احتياجات المواطن من الأمن الغذائي.

ونوه بأن نفس كمية المياه أصبحت موزعة على 115 مليون نسمة في مصر، مشددا على أن الدولة تواجه تحديا في هذا الملف.

وأوضح أن الدولة تعمل على تنفيذ حجم هائل من المشروعات لإعادة تدوير المياه، متسائلا عما سيصل إليه الوضع إذا ما وصل عدد السكان إلى 150 أو 200 مليون نسمة.

وبين أن الحل يكمن في تنظيم الزيادة السكانية لفترة زمنية بما يُمكِّن الدولة من سد الفجوات.

المصدر: وسائل إعلام مصرية