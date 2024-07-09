إقرأ المزيد من هو الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان؟ آراؤه في مختلف القضايا ووعوده

وأكد الاسد خلال اتصال هاتفي بنظيره الإيراني أن العلاقات بين سوريا وإيران تقوم على الوفاء المتبادل وتستند للمبادئ وتستمد أهميتها من مقاومة الهيمنة في منطقة مضطربة تستهدفها أطماع استعمارية تاريخية.

ومن جانبه أكد بزشكيان على دعم بلاده لسوريا والمقاومة، مشددا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية وتطبيق الاتفاقيات بين البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.

هذا وفاز مسعود بزشكيان يوم السبت الماضي في السباق الرئاسي الإيراني، بعدما حصد 16.384.403 أصوات أي بنسبة 53.6% من أصوات الناخبين.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية محسن إسلامي إن مرشح الجناح الإصلاحي مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات ليصبح الرئيس التاسع لجمهورية إيران الإسلامية منذ تأسيسها.

المصدر: وكالة الأنباء السورية "سانا"