وأضاف نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا، يوم الثلاثاء، إن الصاروخ أُطلق من منظومة "NASAMS".

وقال: "نحن ننتظر أيضا رد فعل السلطات النرويجية، التي، على ما يبدو، زودت زمرة زيلينسكي بمنظومة NASAMS هذه، وما إذا تم السماح باستخدامها لمهاجمة مستشفى للأطفال، وكذلك وضعها في مناطق سكنية في انتهاك للقانون الدولي الإنساني".

كما أوضح مندوب روسيا أن المأساة التي وقعت في كييف جراء سقوط صاروخ بالقرب من مستشفى، كان يمكن تجنبها لو لم تنشر أوكرانيا أنظمة دفاع جوي في المناطق السكنية.

وفي وقت سابق، أشارت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن إصابة مبنى مستشفى للأطفال بصاروخ "NASAMS" غربي هي حقيقة مؤكدة.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إنه تم التخطيط لاستخدام حادث الصاروخ كخلفية تتزامن مع مشاركة زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في قمة الناتو.

وزعمت السلطات الأوكرانية بأن روسيا قامت بمهاجمة أهداف مدنية في كييف، ولا سيما مستشفى الأطفال، ونفت موسكو هذه المزاعم وأكدت أنها غير صحيحة، وأن المستشفى أصيب بصاروخ دفاع جوي أوكراني.

المصدر: تاس