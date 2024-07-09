وذكر المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا بأن القوات الروسية لا تهاجم أهدافا مدنية في أوكرانيا.

وأوضح أن القوات الروسية توجه ضربات، لكن فقط ضد الصناعة العسكرية في أوكرانيا وقواعد الطيران التابعة لقوات كييف.

وقال نيبينزيا إن أحد الأهداف في كييف كان المصنع الذي يحمل اسم "أرتيوم"، وهو أحد أكبر الشركات الفرعية التابعة لشركة "أوكرو أوبورون الصناعية"، وأحد المنتجين الرئيسيين لصواريخ الطائرات والأسلحة والذخيرة، مؤكدا أن "هذا الهدف، وفقا لبيانات المراقبة ووفقا لشهادة سكان كييف أنفسهم، قد تم تدميره".

وأضاف أنه "نظرا لأن المصنع يقع على بعد حوالي كيلومترين من مستشفى الأطفال المتضرر، فهناك كل الأسباب للاعتقاد بأن صاروخ الدفاع الجوي الأوكراني الذي أصابه كان يهدف على وجه التحديد إلى اعتراض الصاروخ الروسي الذي أصاب المصنع".

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وأكد أنه كان من الممكن تجنب مثل هذه المآسي، لو أن نظام كييف في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، لم ينشر أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة الثقيلة في المناطق السكنية.

وأشار المندوب الروسي إلى أن رعاة نظام كييف يغضون الطرف مع ذلك عن مثل هذه الانتهاكات.

هذا وقد نفت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق قصف أهداف مدنية في مدينة كييف، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة "الناتو" في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم.

وأكدت الوزارة أن الصور ومشاهد الفيديو المنشورة من كييف تؤكد بوضوح حقيقة أن الدمار الحاصل كان جراء سقوط صاروخ أوكراني للدفاع الجوي أطلق من إحدى المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات المنصوبة في المدينة.

المصدر: نوفوستي