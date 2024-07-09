وأشار بيسكوف في مقابلة مع الصحافي بافيل زاروبين إلى أن حادث مستشفى الأطفال في كييف وقع بسبب الاستخدام الخاطئ لصواريخ الدفاعات الجوية الأوكرانية.

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وقال في المقابلة: "أعتقد أنه لا توجد مصادفات في هذا الشأن. بالطبع، هذه كلها عمليات ترويج ودعاية، ومن الواضح أن الصاروخ المضاد لم يتم استخدامه بشكل صحيح، وانتهى به الأمر في مستشفى الأطفال. هذه مأساة بالفعل، ولكن تم استخدامها عمدا لخلق خلفية ربما تصاحب مشاركة زيلينسكي في قمة الناتو".

وأضاف: "سنظل نقول الحقيقة بشأن ما حدث – سواء في بلدنا أو في تلك البلدان التي يكون فيها الجمهور مستعدا لسماعنا، وحيث لدينا القدرات التكنولوجية للوصول إلى الجمهور المحلي".

وقد كشف خبراء عسكريون أن الهجوم على مبنى مستشفى "أوخماتديت" في العاصمة الأوكرانية كييف قد تم تنفيذه باستخدام صاروخ مضاد للطائرات من طراز AIM120 من نظام الدفاع الجوي الأمريكي-النرويجي NASAMS.

وأوضح الخبراء أن الصاروخ الظاهر في الفيديو ليست له تلك الأجنحة المميزة للصاروخ الروسي "خا-101".

والذخيرة الظاهرة في الفيديو تشبه إلى حد بعيد الصواريخ الغربية الموجهة المضادة للطائرات من أنظمة الدفاع الجوي باتريوت وNASAMS. وتشير الترجيحات إلى أن نظام الدفاع الصاروخي فقد وجهة استهدافه في أثناء الاعتراض وسقط على مستشفى الأطفال.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتورط فيها كييف في مثل هذا النوع من الضربات والاستفزازات.

ومن جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية قصف أهداف مدنية في مدينة كييف، مشيرة إلى أن هذه المزاعم تأتي عشية قمة "الناتو" في واشنطن لاستجداء المزيد من المال والدعم.

وشددت الوزارة على أن القوات الروسية وجهت ضربة مركبة بأسلحة دقيقة بعيدة المدى لمواقع الصناعة العسكرية في أوكرانيا والمطارات الحربية.

المصدر: RT