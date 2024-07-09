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    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 05:09 GMT

    الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا مشبوها اقترب من جنوب إسرائيل قادما من الشرق

    أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه "هدفا جويا مشبوها اقترب من جنوب إسرائيل قادما من الشرق".

    الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا مشبوها اقترب من جنوب إسرائيل قادما من الشرق
    Globallookpress

    وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الثلاثاء: "منذ فترة قصيرة نجحت طائرة مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي في اعتراض هدف جوي مشبوه اقترب من جنوب إسرائيل قادما من الشرق".

    وأضاف البيان: ولم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

    وفجر اليوم الثلاثاء، أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهدافها "هدفا حيويا" في إيلات (أم الرشراش) جنوبي إسرائيل بواسطة الطيران المسير.

    وكانت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) أعلنت أمس الاثنين تنفيذ عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمت فيها هدفا حيويا في إيلات جنوبي إسرائيل.

    وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان له: "نفذت القوات المسلحة اليمنية بالاشتراك مع المقاومة الإسلامية العراقية بعون الله تعالى عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا حيويا في أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة بعدد من الطائرات المسيرة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله".

    المصدر: RT

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