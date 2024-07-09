وقال كيفن أوكونور، طبيب بايدن، إن اختصاصي الأعصاب كيفن كانارد، الذي زار البيت الأبيض عدة مرات على مدار العام الماضي، كان مستشارا في المكتب الطبي للبيت الأبيض منذ عام 2012.

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وذكر أن كانارد يعقد عيادات أعصاب في البيت الأبيض لأعضاء الجيش العالمين. وكان أيضا اختصاصي الأعصاب الذي عاين بايدن في فحوصاته البدنية السنوية الثلاثة منذ توليه منصبه.

وقال أوكونور إن بايدن لم يقابل طبيب أعصاب خارج إطار الفحص الطبي، مؤكدا على أن الفحص الطبي الذي أجراه الرئيس الأمريكي في فبراير الماضي لم يكشف أي نتائج تتفق مع وجود "أي اضطراب مخيخي أو أي اضطراب عصبي مركزي آخر، مثل السكتة الدماغية أو التصلب المتعدد أو مرض باركنسون أو التصلب الجانبي الصاعد، ولا توجد أي علامات على اعتلال النخاع العنقي".

وأكد أوكونور على أنه حصل على إذن من الرئيس وكانارد لأنهما لا يكشفان عادة عن أسماء المتخصصين الذين يعملان معهم من أجل "حماية خصوصية الآلاف من مرضى الوحدة الطبية بالبيت الأبيض".

ويأتي البيان بعد ساعات فقط من مواجهة حادة بين المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير والصحفيين، بشأن أسئلة حول ما إذا كان كانارد موجودا في البيت الأبيض للتشاور بشأن صحة الرئيس أم لا. في الأيام الأخيرة، أفادت العديد من وسائل الإعلام بزيارات كانارد إلى البيت الأبيض، بما في ذلك اجتماع مع طبيب الرئيس.

واستحوذ الجدل المتوتر الذي دار يوم الاثنين على عناوين الصحف، حول عدم رغبة جان بيير في الإجابة على الأسئلة التي تخص زيارات الطبيب. وما زال بايدن يحاول تنظيف المناظرة الصعبة التي دارت الشهر الماضي وإقناع أعضاء حزبه بأنه قادر على الترشح لإعادة انتخابه.

المصدر: Politico