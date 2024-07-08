مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 22:21 GMT

    البنتاغون يعتزم مواصلة تطوير صاروخ "سنتنيل" العابر للقارات

    أكد البنتاغون أن الولايات المتحدة ستواصل تطوير صاروخ "سنتنيل sentinel" (الخفير) الباليستي العابر للقارات، رغم ارتفاع تكلفة البرنامج الخاص به بنسبة أكثر من 80%.

    البنتاغون يعتزم مواصلة تطوير صاروخ
    U.S. Navy/ZUMA Press Wire/ZUMAPRESS.Com/Alamy Live News / Legion-Media

    وأشار البنتاغون في بيان له، يوم الاثنين، إلى أنه استنتج بأن "مواصلة العمل على برنامج "سنتنيل" يتسم بأهمية حيوية بالنسبة للأمن القومي".

    وأكد البيان "عدم وجود بديل لهذا البرنامج، من شأنه أن يضمن امتلاك القدرات الكافية لتلبية المتطلبات العامة بتكلفة أقل".

    وحسب معطيات البنتاغون، فإن تكلفة البرنامج ستبلغ نحو 140.9 مليار دولار، وهذا يزيد عن التقديرات الصادرة في عام 2020 بنسبة 81%.

    وكان البنتاغون قد أعلن في وقت سابق أنه يدرس موضوع التخلي عن تطوير برنامج "سنتنيل" أو إدخال تعديات عليه.

    وتخطط الولايات المتحدة لاستبدال صواريخ "مينيتمين 3" بصواريخ "سنتنيل" الجديدة في إطار تحديث القوات النووية الأمريكية. وحسب تقدير البنتاغون لن يتم نشر الصواريخ الجديدة قبل عام 2031.

    المصدر: تاس

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الخارجية الألمانية "تتفاجأ" بإلغاء اللقاء مع وزير الخارجية الهنغاري بعد زيارة موسكو