مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 15:46 GMT

    الجيش الروسي يدمر راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش دمرت راجمات صواريخ "هيمارس" الأمريكية التي استخدمتها القوات المسلحة الأوكرانية في تنفيذ هجوم إرهابي على مدينة سيفاستوبول في 23 يونيو.

    ونشرت وزارة الدفاع لقطات مصورة لتدمير منصات إطلاق صواريخ "هيمارس إم 142" الأمريكية الصنع المحملة بصواريخ من طراز "أتاكمس" كانت قد نفذت ضربة إجرامية لنظام كييف على مدينة سيفاستوبول في 23 يونيو الماضي.

    وقالت الوزارة في بيان: "اكتشف مشغلو الطائرات المسيرة في القوات المسلحة الروسية حركة وسيطرة في مواقع مخفية لثلاث قاذفات من طراز "هيمارس" في حزام الغابات بالقرب من قرية كلابايا، بمقاطعة خيرسون".

    وأضاف البيان: "شنت أطقم نظام الصواريخ التكتيكية "إسكندر" التابع للقوات المسلحة الروسية ضربة صاروخية نحو مواقع الانتشار المخفية لراجمات الصواريخ الأمريكية، وتم تدمير ثلاث قاذفات "هيمارس" ومعدات صواريخ "أتاكمس" ومقتل ما يصل إلى 10 متخصصين أجانب يديرون راجمة الصواريخ الأمريكية".

    وشنت قوات كييف هجوما يوم 23 يونيو، على منشىآت مدنية في مدينة سيفاستوبول باستخدام خمسة صواريخ تكتيكية أمريكية من طراز "ATACMS" مزودة برؤوس حربية عنقودية.

    وأثناء صد الهجوم الصاروخي، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية أربعة صواريخ، وأدى انفجار الرأس الحربي للصاروخ الأمريكي الخامس في الجو إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين في سيفاستوبول حيث لقي 5 أشخاص حتفهم، بينهم طفلان.

    وبحسب البيانات، أصيب أكثر من 150 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقل 79 منهم إلى المستشفى، بينهم 27 طفلا.

    وقالت وزارة الدفاع الروسية إن واشنطن والسلطات الأوكرانية تتحملان مسؤولية الضربة، حيث أن المهام الجوية للصواريخ التشغيلية التكتيكية الأمريكية ATACMS يتم التحكم فيها من قبل متخصصين أمريكيين بناء على بيانات استطلاع الأقمار الصناعية الخاصة بهم، وشددت الوزارة على أن مثل هذه الحوادث لن تبقى بدون رد.

    واستدعت الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي في أعقاب هذا الهجوم الإرهابي، وأخطرتها بعواقبه.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات صواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون: نفذنا عملية مشتركة مع "المقاومة الإسلامية في العراق" هاجمنا فيها هدفا حيويا في إيلات

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الخارجية الألمانية "تتفاجأ" بإلغاء اللقاء مع وزير الخارجية الهنغاري بعد زيارة موسكو