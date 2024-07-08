جاء ذلك في تعليق ديشاور للصحفيين خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، حيث تابعت: "لقد فوجئنا عندما علمنا أن رئيس الوزراء الهنغاري الذي يرافقه وزير خارجيته، غير من خطط السفر". وقالت إن الاجتماع كان هما "في ضوء زيارة أوربان إلى روسيا، والتي لم يتم الاتفاق عليها داخل الاتحاد الأوروبي".

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وشددت المتحدثة على أنه "في هذا الصدد، هناك حاجة بالتأكيد لمناقشة هذا الأمر".

كذلك أضاف المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت أنه لا توجد اجتماعات منفصلة بين المستشار الألماني أولاف شولتس وأوربان مخطط لها في قمة "الناتو" المقبلة بواشنطن.

وكان أوربان والوفد المرافق له قد وصلوا الجمعة الماضية إلى موسكو، وعقدوا اجتماعا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ووصف أوربان زيارة موسكو بأنها "المرحلة التالية من مهمة السلام"، والتي كانت المرحلة الأولى منها رحلة إلى كييف في 2 يوليو.

وتابع أوربان أنه يعتزم عقد عدة اجتماعات "غير متوقعة بالمثل" قريبا، ونصح زملاءه الأوروبيين بـ "ربط أحزمة الأمان" قبل تحركاته التالية كجزء من "مهمة السلام". وبعد زيارته بكين أعلن أوربان عن توجهه إلى واشنطن.

وفي وقت لاحق، ذكرت "رويترز"، نقلا عن ممثل وزارة الخارجية الألمانية، أن هنغاريا ألغت الاجتماع بين سيارتو وبيربوك المزمع عقده اليوم الاثنين في بودابست. من جانبها أفادت وزارة الخارجية الهنغارية أن سبب الإلغاء كان "تقنيا بحتا وليس سياسيا"، وأعربت الوزارة عن أملها في أن تكتمل المفاوضات بشأن الموعد الجديد بنجاح في أقرب وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي