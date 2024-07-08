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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:34 GMT

    وفيات وإصابات في نيفادا وكاليفورنيا جراء حرّ غير مسبوق

    لقي شخص مصرعه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية جراء موجة حر شديد تجتاح المناطق الغربية في الولايات المتحدة، حيث سجلت درجة حرارة قياسية في لاس فيغاس.

    وفيات وإصابات في نيفادا وكاليفورنيا جراء حرّ غير مسبوق
    AFP

    ووفقا لبيانات الأرصاد الجوية على منصة "إكس"، فسجلت لاس فيغاس أمس الأحد الطقس الأكثر سخونة في تاريخ الأرصاد الجوية، حيث ارتفعت درجة الحرارة إلى 48.9 درجة مئوية. وتم تسجيل الرقم القياسي السابق للمدينة وهو 47.2 درجة مئوية في عام 2017.

    وفي وادي الموت الواقع في كاليفورنيا المجاورة لنيفادا تم تسجيل ارتفاع درجة الحرارة إلى 53.9 درجة مئوية خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

    وقالت قناة ABC News: "لقي شخص واحد مصرعه وتم نقل آخر إلى المستشفى... في وادي الموت في كاليفورنيا".

    وتتوقع الأرصاد الجوية أن يستمر الطقس الحار للغاية في كاليفورنيا حتى 11 يوليو الجاري على الأقل.

    المصدر: نوفوستي

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