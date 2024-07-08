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جاء ذلك نقلا عن رئيس مكتبه غيرغيي غوياش، خلال مؤتمر صحفي في اجتماع الحكومة، حيث تابع: "في كل حالة، وفي غضون ساعات قليلة بعد انتهاء المفاوضات، وجه رئيس الوزراء رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي، أي رؤساء الدول والحكومات، وكذلك إلى رئيسة المفوضية في اعتقادي".

وردا على سؤال حول رد فعل بروكسل على تلك التقارير، أشار غوياش إلى أن أوربان "لم يطرح أسئلة، لكنه قدم تقريرا شاملا ودقيقا عن رحلاته، وماهيتها، ورأيه في الفرص المتاحة للاتحاد الأوروبي، في ظل الوضع الراهن، للمساهمة في عملية السلام، وبدء عملية المفاوضات".

المصدر: نوفوستي