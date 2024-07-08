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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 10:36 GMT

    أوربان يبلغ نتائج زياراته إلى كييف وموسكو وبكين إلى مجلس الاتحاد ومكتب المفوضية الأوروبية

    أفاد مكتب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان بتقديمه تقريرا مفصلا بنتائج زياراته إلى كييف وموسكو وبكين لمجلس الاتحاد الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية في غضون ساعات من انتهائها.

    أوربان يبلغ نتائج زياراته إلى كييف وموسكو وبكين إلى مجلس الاتحاد ومكتب المفوضية الأوروبية
    Li XuerenXinHua / Globallookpress

    جاء ذلك نقلا عن رئيس مكتبه غيرغيي غوياش، خلال مؤتمر صحفي في اجتماع الحكومة، حيث تابع: "في كل حالة، وفي غضون ساعات قليلة بعد انتهاء المفاوضات، وجه رئيس الوزراء رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس الاتحاد الأوروبي، أي رؤساء الدول والحكومات، وكذلك إلى رئيسة المفوضية في اعتقادي".

    وردا على سؤال حول رد فعل بروكسل على تلك التقارير، أشار غوياش إلى أن أوربان "لم يطرح أسئلة، لكنه قدم تقريرا شاملا ودقيقا عن رحلاته، وماهيتها، ورأيه في الفرص المتاحة للاتحاد الأوروبي، في ظل الوضع الراهن، للمساهمة في عملية السلام، وبدء عملية المفاوضات".

    المصدر: نوفوستي

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