ونزح الآلاف من بلدة خايليتشا على مشارف كيب تاون بعد أن دمرت الرياح القوية المنازل والمباني الأخرى.

وقالت منظمة المساعدات المحلية "ذي غيفت أوف غيفرز" إنها قدمت عشرة آلاف وجبة وثلاثة آلاف غطاء للنازحين في خايليتشا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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من جهتها قالت بلدية كيب تاون إن "مناطق أخرى غمرتها المياه وتسبب الطقس في انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 30 ضاحية".

وأشارت إلى أنها "تراقب مستويات السدود للتأكد من عدم فيضانها وستفكر في إطلاق بعض المياه بشكل متحكم فيه مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع".

As Cape Town grapples with the impacts of inclement weather, City teams have been out and about, restoring electricity faults, clearing fallen trees, attending to flooded areas and working in informal settlements to assist.



Our teams continue to be on high alert.#CTNews pic.twitter.com/OTh7JcujKi — City of Cape Town (@CityofCT) July 7, 2024

وذكرت الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا اليوم الإثنين أنه "من المتوقع أن تتعرض كيب تاون والمناطق المحيطة بها لجبهات باردة متعددة حتى يوم الجمعة على الأقل ما من شأنه أن يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات".

🌧The DA-run City of Cape Town’s multi-disciplinary Disaster Coordinating Team addresses localised flooding, cleaning storm-water drains, and clearing blockages from yesterday's storm. Where the DA governs, we are equipped and alert to keep everyone safe. #DADifference pic.twitter.com/gsEoXw7niy — Democratic Alliance (@Our_DA) July 8, 2024

وظل فريق تنسيق الكوارث في كيب تاون في حالة تأهب منذ يوم الخميس الماضي.

ومن المتوقع أن تكون المناطق الأكثر تضررا هي "المستوطنات الفقيرة وغير الرسمية الواقعة على أطراف ثاني أكبر مدينة في جنوب إفريقيا".

المصدر: "أسوشيتد برس"