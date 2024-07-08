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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 10:39 GMT

    جنوب إفريقيا.. عواصف تدمر قرابة 1000 منزل وتجبر آلاف الأشخاص على النزوح (فيديو)

    دمرت العواصف ما يقرب من 1000 منزل في مخيمات عشوائية بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا ما أدى إلى نزوح حوالي 4 آلاف شخص في حين تستعد المدينة لأسبوع من العواصف المدمرة.

    جنوب إفريقيا.. عواصف تدمر قرابة 1000 منزل وتجبر آلاف الأشخاص على النزوح (فيديو)
    Globallookpress

    ونزح الآلاف من بلدة خايليتشا على مشارف كيب تاون بعد أن دمرت الرياح القوية المنازل والمباني الأخرى.

    وقالت منظمة المساعدات المحلية "ذي غيفت أوف غيفرز" إنها قدمت عشرة آلاف وجبة وثلاثة آلاف غطاء للنازحين في خايليتشا خلال عطلة نهاية الأسبوع.

    من جهتها قالت بلدية كيب تاون إن "مناطق أخرى غمرتها المياه وتسبب الطقس في انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من 30 ضاحية".

    وأشارت إلى أنها "تراقب مستويات السدود للتأكد من عدم فيضانها وستفكر في إطلاق بعض المياه بشكل متحكم فيه مع توقع هطول مزيد من الأمطار الغزيرة هذا الأسبوع".

    وذكرت الأرصاد الجوية في جنوب إفريقيا اليوم الإثنين أنه "من المتوقع أن تتعرض كيب تاون والمناطق المحيطة بها لجبهات باردة متعددة حتى يوم الجمعة على الأقل ما من شأنه أن يؤدي إلى هطول أمطار غزيرة ورياح قوية وفيضانات".

    وظل فريق تنسيق الكوارث في كيب تاون في حالة تأهب منذ يوم الخميس الماضي.

    ومن المتوقع أن تكون المناطق الأكثر تضررا هي "المستوطنات الفقيرة وغير الرسمية الواقعة على أطراف ثاني أكبر مدينة في جنوب إفريقيا".

    المصدر: "أسوشيتد برس"

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