وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "حماس في حالة انهيار ويتوسلون من أجل وقف إطلاق النار هذا وقت للضغط العدو حتى ندوس على عنقه ونكسره".

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وأضاف: "أن نتوقف الآن، لحظة قبل النهاية، وأن نعطيه فرصة كي يعيد بناء قواته لمحاربتنا سيكون حماقة غير منطقية سيقوض انجازات الحرب التي تم شراؤها بالكثير من الدماء"، مشددا على أنه "يجب أن نستمر حتى النصر".

חמאס בקריסה ומתחננים להפסקת אש. זה הזמן ללחוץ על הצוואר עד שנמחץ ונשבור את האויב. לעצור עכשיו, רגע לפני הסוף, ולתת לו להשתקם כדי להילחם בנו שוב זו איוולת חסרת היגיון שתוריד את הישגי המלחמה שנקנו בדמים מרובים לטמיון.

חייבים להמשיך עד הניצחון! pic.twitter.com/SP2rzyYTzo — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) July 8, 2024

ويأتي تصريح سموتريتش في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة بأن حركة "حماس" تخلت عن مطلب رئيسي بأن تلتزم إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق.

هذا وتوجه رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار إلى مصر لمواصلة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتستضيف القاهرة مشاورات هذا الأسبوع بشأن النقاط العالقة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في "حماس" يوم السبت، أن الحركة لا تزال تريد "ضمانات مكتوبة" من الوسطاء بأن إسرائيل سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ، في حين يصر نتنياهو، على عدم إنهاء الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها المتمثلة في تدمير قدرات "حماس" العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

المصدر: RT