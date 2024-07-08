مباشر

الطلبات الأخيرة

    "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى إعلام عبري يتحدث عن مروحيات تنقل جنودا جرحى
    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:37 GMT

    سموتريتش: وقف حرب غزة الآن سيكون خطأ فادحا

    قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن وقف الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة الآن سيكون "خطأ فادحا".

    سموتريتش: وقف حرب غزة الآن سيكون خطأ فادحا
    Gettyimages.ru

    وكتب سموتريتش على منصة "إكس": "حماس في حالة انهيار ويتوسلون من أجل وقف إطلاق النار هذا وقت للضغط العدو حتى ندوس على عنقه ونكسره".

    وأضاف: "أن نتوقف الآن، لحظة قبل النهاية، وأن نعطيه فرصة كي يعيد بناء قواته لمحاربتنا سيكون حماقة غير منطقية سيقوض انجازات الحرب التي تم شراؤها بالكثير من الدماء"، مشددا على أنه "يجب أن نستمر حتى النصر".

    ويأتي تصريح سموتريتش في وقت أفادت فيه مصادر مطلعة بأن حركة "حماس" تخلت عن مطلب رئيسي بأن تلتزم إسرائيل أولا بوقف دائم لإطلاق النار قبل توقيع الاتفاق.

    هذا وتوجه رئيس جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار إلى مصر لمواصلة مفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

    وتستضيف القاهرة مشاورات هذا الأسبوع بشأن النقاط العالقة بشأن وقف إطلاق النار في القطاع.

    ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول في "حماس" يوم السبت، أن الحركة لا تزال تريد "ضمانات مكتوبة" من الوسطاء بأن إسرائيل سوف تواصل التفاوض على اتفاق وقف إطلاق نار دائم بمجرد دخول المرحلة الأولى حيز التنفيذ، في حين يصر نتنياهو، على عدم إنهاء الحرب حتى تحقق إسرائيل أهدافها المتمثلة في تدمير قدرات "حماس" العسكرية وقدرتها على الحكم، وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات الصواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)