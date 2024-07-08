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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:37 GMT

    كاتس: سأطالب قادة "الناتو" في قمة واشنطن بالتكاتف ضد إيران ووقف دعمها للإرهاب

    كشف وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس عن هدفه الرئيسي من حضور قمة "الناتو" المرتقبة في واشنطن وأنه سيطالب "الزعماء الغربيين بالتكاتف ضد إيران العدو المشترك".

    كاتس: سأطالب قادة
    Globallookpress

    وقال الوزير كاتس في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: "انطلق إلى واشنطن لتمثيل دولة إسرائيل مع هدف وحيد وواضح وهو تحذير عشرات القادة ووزراء الخارجية بأنه يتعين عليهم مواجهة إيران بكل حزم وقوة... عدونا المشترك هو النظام الإيراني".

    وبحسب كاتس فقد "أفهم الشعب الإيراني بوضوح من خلال الانتخابات الرئاسية أنه يريد التغيير ويعارض نظام آية الـله".

    وتابع كاتس: "على العالم الغربي في الوقت الحالي فرض عقوبات صارمة على إيران، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، والمطالبة بإلغاء برنامجها النووي والتوقف عن دعمها المنظمات الإرهابية، وتسمية الحرس الثوري الإسلامي باسمه الحقيقي - أكبر منظمة إرهابية في العالم".

    هذا وقد تلقى وزير الخارجية الإسرائيلي دعوة من الولايات المتحدة لحضور قمة "الناتو" في واشنطن.

    ومن المقرّر أن تعقد القمة الـ75 للحلف في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري.

    المصدر: نوفوستي

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