وقال الوزير كاتس في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: "انطلق إلى واشنطن لتمثيل دولة إسرائيل مع هدف وحيد وواضح وهو تحذير عشرات القادة ووزراء الخارجية بأنه يتعين عليهم مواجهة إيران بكل حزم وقوة... عدونا المشترك هو النظام الإيراني".

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وبحسب كاتس فقد "أفهم الشعب الإيراني بوضوح من خلال الانتخابات الرئاسية أنه يريد التغيير ويعارض نظام آية الـله".

وتابع كاتس: "على العالم الغربي في الوقت الحالي فرض عقوبات صارمة على إيران، وزيادة الضغط على النظام الإيراني، والمطالبة بإلغاء برنامجها النووي والتوقف عن دعمها المنظمات الإرهابية، وتسمية الحرس الثوري الإسلامي باسمه الحقيقي - أكبر منظمة إرهابية في العالم".

هذا وقد تلقى وزير الخارجية الإسرائيلي دعوة من الولايات المتحدة لحضور قمة "الناتو" في واشنطن.

ومن المقرّر أن تعقد القمة الـ75 للحلف في الفترة من 9 إلى 11 يوليو الجاري.

المصدر: نوفوستي