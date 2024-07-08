مباشر

الطلبات الأخيرة

    "القسام" تعلن استهداف جيب إسرائيلي في حي تل الهوى إعلام عبري يتحدث عن مروحيات تنقل جنودا جرحى
    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 13:37 GMT

    طهران تنفي أنباء "تعليق روسيا عضوية إيران في "بريكس"

    نفت الخارجية الإيرانية صحة الأنباء التي زعمت بـ"تعليق روسيا عضوية إيران في مجموعة "بريكس".

    طهران تنفي أنباء

    وقال متحدث الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني وفق وكالة "تسنيم" تعليقا على هذه المزاعم: "غير صحيحة.. هذه أنباء كاذبة".

    وأضاف كنعاني أن ترميم العلاقات الايرانية مع دول الجوار وانضمامها لمنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة "بريكس" ودعم التعددية القطبية ساهم في تهيئة الأرضية للحكومة الجديدة للدخول في مفاوضات رفع العقوبات.

    ومطلع العام الجاري باتت مجموعة "بريكس" تضم مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والسعودية وإثيوبيا بالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

    وتمثل مجموعة "بريكس" 45% من سكان العالم و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز ناتج مجموعة G7 البالغ 30%.

    المصدر: RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    جهاز الأمن الفيدرالي يكشف تفاصيل محاولة اختطاف القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3"

    أخبار العالم

    أبو عبيدة: المقاومة بخير وجندنا آلاف المجاهدين وتحرك الضفة والقدس و48 قادم بشكل لن يتوقعه العدو

    أخبار روسيا

    قائد القاذفة الاستراتيجية الروسية "تو-22 إم3" يوقظ كييف و"الناتو" من "حلم لم يكتمل" (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يبث لقطات من استهدافه لـ3 قواعد عسكرية إسرائيلية بعشرات الصواريخ في يوم واحد (فيديو)

    أخبار العالم

    لابيد يؤكد عدم قدرة الجيش الإسرائيلي على خوض الحروب الطويلة ويكشف نقطة ضعفه

    أخبار العالم

    ستولتنبرغ: بوتين وشي ينويان هزيمة "الناتو" وواشنطن في أوكرانيا

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية: ليس لدينا أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وأردوغان

    أخبار العالم

    الجيش الروسي يدمر راجمات الصواريخ أمريكية استخدمتها قوات كييف بقصف مدينة سيفاستوبول (فيديو)