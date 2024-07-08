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    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 04:10 GMT

    الجيش الإسرائيلي: اعترضنا بنجاح هدفا جويا مشبوها في أجواء لبنان

    أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بنجاح "هدفا جويا مشبوها" في أجواء لبنان، مؤكدا أن الهدف "لم يعبر إلى إسرائيل".

    الجيش الإسرائيلي: اعترضنا بنجاح هدفا جويا مشبوها في أجواء لبنان
    AFP

    وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين: "قبل قليل اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي بنجاح هدفا جويا مشبوها في الأراضي اللبنانية".

    وأضاف البيان: "ولم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

    وفي سياق الهجمات المتبادلة بين الطرفين أعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأحد تنفيذه 9 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا إيقاع قتلى وجرى في صفوف الجنود.

    المصدر: RT

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