وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين: "قبل قليل اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي بنجاح هدفا جويا مشبوها في الأراضي اللبنانية".

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وأضاف البيان: "ولم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".

وفي سياق الهجمات المتبادلة بين الطرفين أعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأحد تنفيذه 9 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا إيقاع قتلى وجرى في صفوف الجنود.

المصدر: RT