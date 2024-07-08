الجيش الإسرائيلي: اعترضنا بنجاح هدفا جويا مشبوها في أجواء لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اعترض بنجاح "هدفا جويا مشبوها" في أجواء لبنان، مؤكدا أن الهدف "لم يعبر إلى إسرائيل".
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الاثنين: "قبل قليل اعترضت منظومة الدفاع الجوي التابعة للجيش الإسرائيلي بنجاح هدفا جويا مشبوها في الأراضي اللبنانية".
الدفاعات الإسرائيلية تعترض جسما مشبوها قادما من أجواء لبنان (فيديو)
وأضاف البيان: "ولم يعبر الهدف إلى داخل الأراضي الإسرائيلية ولم يتم إطلاق صفارات الإنذار وفقا للبروتوكول".
وفي سياق الهجمات المتبادلة بين الطرفين أعلن "حزب الله" اللبناني أمس الأحد تنفيذه 9 عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية الفلسطينية، مؤكدا إيقاع قتلى وجرى في صفوف الجنود.
المصدر: RT
التعليقات