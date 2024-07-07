وقال مورفي في تصريح لشبكة "سي إن إن": "أعتقد أنه بحاجة إلى الخروج الأسبوع المقبل ليُظهر للشعب الأمريكي أنه لا يزال جو بايدن الذي نعرفه. أعتقد أن الأسبوع المقبل سيكون نقطة التحول".

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وأضاف السيناتور أن بايدن "بحاجة إلى بذل المزيد" لعكس الوضع الذي ظهر بعد الأداء غير المقنع لرئيس الإدارة الأمريكية في المناظرة المتلفزة التي سبقت الانتخابات.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الخامس من نوفمبر.

وقد حصل ترامب على العدد المطلوب من أصوات المندوبين ليتم ترشيحه كمرشح جمهوري لرئاسة الدولة، وحصل بايدن، الذي يترشح لولاية ثانية، على دعم عدد كاف من مندوبي الحزب الديمقراطي.

وستتم الموافقة على ترشيحاتهم من قبل مؤتمرات الحزب في وقت لاحق من الصيف.

المصدر: تاس