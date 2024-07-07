وأضافت الوكالة أن سبب الحادث يعود على الأرجح إلى عطل في خزان موازنة السفينة أو دخول المياه بعد إصلاح عمود المدمرة".

من جهتها أوضحت وكالة "مهر" الإيرانية أن الفرقاطة تعرضت لحادث في مياه مدينة بندر عباس الساحلية عاصمة محافظة هرمزكان جنوب شرقي إيران عند مدخل الخليج العربي.

المصدر: فارس + مهر