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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 14:49 GMT

    مصرع شخصين على الأقل بغرق فرقاطة إيرانية جنوب شرقي إيران (صور)

    أفادت وكالة "فارس" بمصرع شخصين إثر غرق فرقاطة "سهند" التابعة للبحرية الإيرانية جنوب شرق البلاد.

    مصرع شخصين على الأقل بغرق فرقاطة إيرانية جنوب شرقي إيران (صور)
    AFP

    وأضافت الوكالة أن سبب الحادث يعود على الأرجح إلى عطل في خزان موازنة السفينة أو دخول المياه بعد إصلاح عمود المدمرة".

    مصرع شخصين على الأقل بغرق فرقاطة إيرانية جنوب شرقي إيران (صور)
    مصرع شخصين على الأقل بغرق فرقاطة إيرانية جنوب شرقي إيران (صور)

    من جهتها أوضحت وكالة "مهر" الإيرانية أن الفرقاطة تعرضت لحادث في مياه مدينة بندر عباس الساحلية عاصمة محافظة هرمزكان جنوب شرقي إيران عند مدخل الخليج العربي.

    المصدر: فارس + مهر

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