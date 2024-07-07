مصرع شخصين على الأقل بغرق فرقاطة إيرانية جنوب شرقي إيران (صور)
أفادت وكالة "فارس" بمصرع شخصين إثر غرق فرقاطة "سهند" التابعة للبحرية الإيرانية جنوب شرق البلاد.
وكالة: الناقلة "لافانت" ربما غرقت قبالة سواحل اليمن
وأضافت الوكالة أن سبب الحادث يعود على الأرجح إلى عطل في خزان موازنة السفينة أو دخول المياه بعد إصلاح عمود المدمرة".
من جهتها أوضحت وكالة "مهر" الإيرانية أن الفرقاطة تعرضت لحادث في مياه مدينة بندر عباس الساحلية عاصمة محافظة هرمزكان جنوب شرقي إيران عند مدخل الخليج العربي.
المصدر: فارس + مهر
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