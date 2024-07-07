إقرأ المزيد زيلينسكي يناشد ترامب طرح خطته لإنهاء الصراع الأوكراني

وأضافت الصحيفة: "يسأل فلاديمير زيلينسكي في كل مقابلة تقريبا عما قد تعنيه إعادة انتخاب ترامب بالنسبة لأوكرانيا. وبالرغم من أن زيلينسكي يختار كلماته بحذر، إلا أن مشاعره بسبب هذا الاحتمال تصبح واضحة أحيانا".

وذكرت أنه في مقابلته الأخيرة مع قناة Channel 4 News البريطانية وصف زيلينسكي تصريح ترامب حول أنه يعرف أسلوب إحلال السلام في أوكرانيا بأنه مثير للخوف.

من جهتهم يؤكد مسؤولون أوكرانيون في لقاءات خاصة أن سياسة بايدن وضعت أوكرانيا في حالة غير مستقرة حيث أن كييف لا تملك الأسلحة اللازمة ولا الدعم اللازم لبدء المفاوضات بشروط أوكرانية.

وقال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أكثر من مرة إنه في حال إعادة انتخابه سيحقق تسوية النزاع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة.

المصدر: نوفوستي