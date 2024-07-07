وقال في حديث صحفي: "عندما يصل نظام ما يسمى بالديمقراطية الأمريكية إلى مثل هذه النتائج، ومع هكذا مسار للحملة الانتخابية، فمن المرجح أن يتمكن الجميع من استخلاص استنتاجاتهم حول كيفية تنظيم وترتيب الأمريكان أمورهم".

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يشار إلى أن وسائل الإعلام الأمريكية أجمعت على أن أداء الرئيس الأمريكي جو بايدن كان ضعيفا خلال المناظرة الأولى مع منافسه الجمهوري دونالد ترامب يوم 28 يونيو الماضي في أتلانتا، حيث تلعثم وتوقف عن الكلام، ولم تكن أفكاره غالبا مصوغة بشكل واضح.

وفي سياق ليس ببعيد عن "مسار الديمقراطية" التي يشهدها الغرب، قال الوزير لافروف إن الانتخابات في فرنسا "لا تذكرنا كثيرا بالديمقراطية"، لافتا إلى أن الجولة الثانية "مصممة للتلاعب بإرادة الناخبين".

وأضاف: "قد ينسحب العديد من المرشحين من العملية الانتخابية لإعطاء الفرصة لهزيمة المحافظين أو الشعبويين".

وتابع: "في حال جرى استخدام نتائج الجولة الانتخابية الأولى لتشكيل البرلمان الفرنسي، ستحدث تغييرات خطيرة جادة للغاية في فرنسا".

المصدر: نوفوستي