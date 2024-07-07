واستقبلت بيلوفا الأطفال القادمين من مخيم روج شمال شرقي سوريا في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو ليصار لتسليمهم إلى ذويهم.

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وجاء في بيان مفوضة الطفل في روسيا أنه "تم الاتفاق مع الجانب الكردي على تسلّم 20 طفلا أعمارهم بين 5 و15 عاما، 7 بنات و13 صبيا وتم توفير كل المستلزمات الضرورية لهم والرعاية اللازمة أثناء سفرهم إلى روسيا".

وأشير في البيان إلى أن الأطفال سيخضعون للفحوص الطبية الشاملة وإعادة التأهيل في أحد مراكز رعاية الطفل في موسكو، قبل تسليمهم للوصيّين عليهم.

المصدر: RT