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    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 11:02 GMT

    عودة 20 طفلا إلى روسيا من أبناء الدواعش بمخيمات اللاجئين في سوريا (صور)

    أعلنت مفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا إعادة 20 طفلا إلى روسيا من أبناء الدواعش بمخيمات اللاجئين في شمال شرقي سوريا.

    عودة 20 طفلا إلى روسيا من أبناء الدواعش بمخيمات اللاجئين في سوريا (صور)

    واستقبلت بيلوفا الأطفال القادمين من مخيم روج شمال شرقي سوريا في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو ليصار لتسليمهم إلى ذويهم. 

    وجاء في بيان مفوضة الطفل في روسيا أنه "تم الاتفاق مع الجانب الكردي على تسلّم 20 طفلا أعمارهم بين 5 و15 عاما، 7 بنات و13 صبيا وتم توفير كل المستلزمات الضرورية لهم والرعاية اللازمة أثناء سفرهم إلى روسيا".

    وأشير في البيان إلى أن الأطفال سيخضعون للفحوص الطبية الشاملة وإعادة التأهيل في أحد مراكز رعاية الطفل في موسكو، قبل تسليمهم للوصيّين عليهم.

    عودة 20 طفلا إلى روسيا من أبناء الدواعش بمخيمات اللاجئين في سوريا (صور)
    عودة 20 طفلا إلى روسيا من أبناء الدواعش بمخيمات اللاجئين في سوريا (صور)
    عودة 20 طفلا إلى روسيا من أبناء الدواعش بمخيمات اللاجئين في سوريا (صور)

    عودة 20 طفلا إلى روسيا من أبناء الدواعش بمخيمات اللاجئين في سوريا (صور)

    المصدر: RT

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