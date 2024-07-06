مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 19:42 GMT

    "إن بي سي": تزايد الخلافات والتوتر بين عائلة بايدن ومساعديه

    ذكرت شبكة "إن بي سي" نقلا عن مصادر أن العلاقات بين أفراد عائلة الرئيس الأمريكي جو بايدن ومساعديه أصبحت متوترة أكثر فأكثر، خاصة بعد أدائه الفاشل في المناظرة الأخيرة.

    Sputnik

    ووفقا للمصادر ذاتها فإن "الخلاف بين أفراد عائلة الرئيس وعدد من أقرب مساعديه كان طفا على السطح منذ فترة طويلة"، وأن أداء بايدن غير المقنع في المناظرة المتلفزة أدى إلى تفاقم الوضع.

    وعلى وجه الخصوص، تتهم عائلة الرئيس الأمريكي مساعديه بتقديم نصائح خاطئة أدت إلى أداء غير ناجح.

    بدورهم، يعتقد مساعدو بايدن أن عائلته لا تفهم الواقع السياسي جيدا وتحاول ببساطة تصفية الحسابات معهم.

    وأشارت شبكة "إن بي سي" إلى أن أفراد عائلة بايدن ناقشوا إمكانية إقالة مساعدة الرئيس أنيتا دان وزوجها، وكذلك المحامي الشخصي لبايدن بوب باور، إضافة إلى ذلك، هناك خلافات بين مساعدي بايدن.

    وأوضحت الشبكة أن العديد من الموظفين يعتقدون أن بايدن يتحدث بشكل أفضل بدون شاشة تلقين وخطابات مكتوبة مسبقا، بينما يعتقد آخرون أن الرئيس يجب أن يكون محميا من احتمال ارتكاب الأخطاء أثناء الخطب غير المعدة مسبقا.

    ويعتقد بعض حلفاء بايدن أن "الخوف من الفشل" في الانتخابات الرئاسية أدى إلى الإفراط في حماية مساعديه له، مما جعل الرئيس الأمريكي "أقل مهارة" في المنافسة السياسية من ذي قبل.

    المصدر: تاس

    التعليقات

    أخبار العالم

    بايدن: لن أنسحب من الحملة الانتخابية إلا إذا نزل الله من السماء وأبلغني بعكس ذلك

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم العربي

    عمرو موسى: هناك خطة إسرائيلية للاستيلاء على كل أراضي فلسطين وسياسة تل أبيب عنصرية ولن نقبل بها

    أخبار العالم

    مدير الاستخبارات الأمريكية يتوجه إلى قطر للمشاركة في المفاوضات بشأن غزة

    أخبار العالم

    أوربان يعلن عن إنجاز المهمة في زيارته لموسكو: حققت هدفي بفتح قنوات اتصال مباشر وبدء الحوار مع بوتين

    أخبار العالم

    السفير الأمريكي لدى اليابان يعرب عن أسفه لجريمتي اغتصاب ارتكبها جنديان أمريكيان في اوكيناوا

    أخبار العالم العربي

    "حزب الله" يعلن شن هجوم بالمسيرات على مربض مدفعية إسرائيلي