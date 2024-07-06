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    تاريخ النشر: 06.07.2024 | 17:49 GMT

    ناصيف زيتون يشارك الصور الأولى من حفل زفافه بالنجمة اللبنانية دانييلا رحمة

    نشر النجم السوري ناصيف زيتون اليوم السبت صورا عن جلسة التصوير الرسمية لحفل زفافه من الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة، حيث أطلق الثنائي ألبوم الصور عبر حسابهما في منصة "انستغرام"

    ناصيف زيتون يشارك الصور الأولى من حفل زفافه بالنجمة اللبنانية دانييلا رحمة
    Internet

    وعلق ناصيف زيتون على ألبوم الصور بتوثيق تاريخ الزواج الذي وافق يوم الاثنين الأول من شهر يوليو الجاري، واكتفى بقوله: السيد والسيدة زيتون.

    واحتفل النجمان بزفافهما في لبنان بحضور عدد من الأصدقاء المقربين جدا والعائلة، وتم منع التصوير نهائيا، بعد وضع جميع هواتف المدعوين داخل خزائن مخصصة أو في محفظات لا يمكن استخدام الكاميرات من خلالها.

    وتردد سابقا أن العروسين دانييلا وناصيف سيكتفيان بمشاركة صورة موحدة على صفحتيهما الشخصيتين على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يخص قصة الحب وحفل الزفاف سوف يتم الكشف عنهما من خلال فيلم قصير يتم التحضير له قريباً.

    وقد علقت دانييلا رحمة في وقت سابق على أمر ارتباطها بناصيف زيتون من خلال لقائها مع "ET بالعربي"، حيث قالت: "في حال أنا خطبت لن أخبئ هذا الموضوع وأنتم ستكونون أول ناس بتعرفوا"، مضيفة: "للآن لا شيء بعد ما في شي".
    وعن صور خاتم الألماس والذي ظهرت فيه دانييلا خلال مشاركتها مجموعة من الصور عبر "إنستغرام" في السابق، واعتقد العديد أنه خاتم خطوبتها علّقت قائلة: "كنت أقوم بدعاية لإحدى دور المجوهرات".

    المصدر: RT + وكالات 

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