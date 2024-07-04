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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 22:59 GMT

    فيصل بن فرحان: جهود الدول الأوروبية مهمة جدا لإحلال السلام في فلسطين

    أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن ما تقوم به الدول الأوروبية ومنها إسبانيا من دعم لعملية السلام في فلسطين والدفع باتجاه حل الدولتين مهم جدا.

    فيصل بن فرحان: جهود الدول الأوروبية مهمة جدا لإحلال السلام في فلسطين
    Gettyimages.ru

    وخلال مشاركته في جلسة نقاش خلال اجتماعات المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في مدريد تحت عنوان "الحروب وحروب الظل..ما هي خيارات أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط" قال بن فرحان: "إن ما تقوم به الدول الأوروبية ومنها إسبانيا من دعم لعملية السلام والدفع تجاه حل الدولتين مهم جدا، وأن أقل ما يمكن أن تقوم به الدول الأوروبية هو إدانة عدم التزام إسرائيل بتعهداتها ثم اتخاذ خطوات أكثر صرامة مثل فرض عقوبات على بعض المسؤولين الذين ينتهكون حقوق الإنسان"، مؤكدا أن "للشعب الفلسطيني الحق الكامل في تقرير مصيره وأنهم كشعب يستحقون دولة مستقلة مُعترفا بها دوليا".

    وأشار الوزير إلى أن "الوضع في قطاع غزة لا يؤثر فقط على القضية الفلسطينية وحدها بل على المنطقة بأكملها ويسهم في زيادة التصعيد وحدة التوتر، وهو ما يحدث حاليا في جنوب لبنان بسبب اتساع رقعة الأزمة في قطاع غزة".

    وشدد فيصل بن فرحان على "أهمية مواصلة العمل للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، مشيرا إلى أن غالبية المجتمع الدولي يتفقون على أن الحل الدائم والعادل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي هو حل الدولتين، إلا أنهم يقفون مكتوفي الأيدي أمام الأمور التي قد تقوض حل الدولتين كاستمرار توسع إسرائيل في عمليات الاستيطان".

    وتطرق الوزير للأوضاع في اليمن، حيث أكد مواصلة دعم الحوار السياسي، وقال:" إننا بحاجة للانتقال إلى حالة أفضل لأن الأوضاع في اليمن لا تزال صعبة لاسيما على الصعيد الاقتصادي".

    وناقشت الجلسة التي عقدت يوم الخميس مستجدات الوضع المأساوي في قطاع غزة، وأهمية مواصلة الجهود الدولية للوقف الفوري لإطلاق النار، والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية.

    المصدر: واس

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