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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 13:58 GMT

    بوتين يؤكد على أهمية مبادئ "شنغهاي" التي أعلنتها المنظمة

    أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية المبادئ التي أعلنتها "منظمة شنغهاي للتعاون" ووصفها بأنها "إشارة للعالم أجمع.

    بوتين يؤكد على أهمية مبادئ

    جاء ذلك في حديث بوتين للصحفيين عقب انتهاء اجتماع القمة بصيغة "شنغهاي بلاس"، حيث شدد على موقف المنظمة ضد عسكرة الفضاء، وقال إن هذا الموقف هو "إشارة للعالم أجمع".

    وفي سياق الأزمة الأوكرانية قال الرئيس الروسي إن القيادة الأوكرانية الحالية موجودة في السلطة بشكل غير قانوني، في إشارة إلى انتهاء ولاية الرئيس الأوكراني زيلينسكي ومخالفته للدستور الأوكراني.

    وتابع بوتين أن روسيا تأخذ على محمل الجد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن إمكانية وقف الصراع الأوكراني.

    المصدر: RT

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