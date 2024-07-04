وقال: "أسفر الحادث عن اعتقال 6 أشخاص بينهم 4 رجال وامرأتان. وكلهم أعضاء في اللجنة التنظيمية وعملوا كمتطوعين في هذا الحدث".

وفي وقت سابق أفادت السلطات المحلية بفتح تحقيق في حادث التدافع الذي وقع في فعالية دينية في مدينة خاتراس بولاية أوتار براديش شمال الهند الثلاثاء الماضي. وقال أحد الناجين من التدافع أن الحادث وقع بعد انتهاء الفعالية عندما بدأ الجميع مغادرة المكان في محاولة للانضمام إلى الزعيم الديني بهولي بابا.

ووفقا لمعلومات التحقيق التمهيدي فتم الحصول على الإذن بالحدث بمشاركة 80 ألف شخص، لكن حضره فعلا أكثر من 250 ألف مؤمن. وفتحت الشرطة قضية ضد منظمي الحدث واتهمتهم بانتهاك 5 مواد من القانون الجنائي بما فيها القتل غير العمد.

ومن المتوقع أيضا أن تعتقل الشرطة الداعية الديني بهولي بابا. والداعية هو ضابط الشرطة السابق واسمه الحقيقي سوراج بال. وقال محاميه إنه يتعاون مع التحقيق.

المصدر: نوفوستي