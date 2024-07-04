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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 13:10 GMT

    رئيس وزراء باكستان يدعو لمساعدة الدول المعرضة للتغير المناخي

    دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف خلال اجتماع "منظمة شانغهاي للتعاون +" إلى تقديم مساعدات مالية وتكنولوجية للدول الأكثر عرضة للتغير المناخي.

    رئيس وزراء باكستان يدعو لمساعدة الدول المعرضة للتغير المناخي
    Sputnik

    وأضاف: "تغير المناخ هو الحقيقة الحاسمة في عصرنا، فالكوارث الطبيعية الناجمة عن تغيرات المناخ تلوح في الأفق، وهي تشكل تهديدا كبيرا للعديد من الدول، وتؤثر سلبا على حياة الملايين. لا شك في أن المساعدة المالية والتكنولوجية السخية المقدمة إلى البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ ستمكنها من التعافي من الكوارث الطبيعية والتكيف مع التأثيرات المناخية المتكررة والشديدة بشكل متزايد".

    وأعاد رئيس الوزراء إلى الأذهان، الفيضانات المدمرة التي شهدتها باكستان عام 2022.

    وتحدث رئيس الوزراء الباكستاني عن الوضع في الشرق الأوسط، وأشار إلى أن القمة الحالية تعقد "على خلفية معاناة غير مسبوقة للشعب الفلسطيني" نتيجة للحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة.

    وتابع رئيس الوزراء الباكستاني: "لقد مات أكثر من 37 ألف شخص، بينهم آلاف الأطفال، واضطر الملايين إلى الفرار من منازلهم. يجب أن ندعو المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن الدولي، إلى الوفاء بمسؤوليته لضمان وقف فوري لإطلاق النار، وحرية وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين الذين يعانون من ضائقة شديدة. ويجب على الأمم المتحدة أيضا ضمان تنفيذ قرارها بشأن الحل السلمي للنزاعات القائمة منذ فترة طويلة".

    وتعقد قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أستانا يومي 3 و4 يوليو بمشاركة قادة روسيا وأذربيجان وبيلاروس والهند وإيران وكازاخستان وقطر وقرغيزستان والصين ومنغوليا والإمارات وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وتركيا وأوزبكستان.

    المصدر: نوفوستي

     

     

     

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