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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 13:56 GMT

    اعتداء على متحدثة الحكومة الفرنسية قبل أيام من الاقتراع الحاسم

    تعرّضت المتحدثة باسم الحكومة الفرنسية بريسكا تيفينو للاعتداء أثناء الحملة الانتخابية قبل أيام من الانتخابات التشريعية.

    اعتداء على متحدثة الحكومة الفرنسية قبل أيام من الاقتراع الحاسم
    AFP

    وكتب رئيس الوزراء غابرييل أتال على منصة "إكس" إن تيفينو وهي المرشحة عن التحالف الوسطي الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، ونائبها وناشط حزبي، كانوا يضعون ملصقات انتخابية بالقرب من باريس مساء أمس الأربعاء قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 7 يوليو الجاري عندما هاجمهم غوغاء.

    وذكرت وسائل إعلام أن تيفينو لم تصب بأذى وستواصل حملتها غير أن نائبها والناشط الحزبي تم نقلهما إلى المستشفى.

    ولم يتضح بعد نوع الإصابات التي تعرضا لها.

    من جهته قال مكتب المدعي العام إنه فتح تحقيقا في اعتداء بالسلاح على موظف عمومي دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

    وقال ممثلو الادعاء إن 4 أشخاص من بينهم 3 قصر رهن الاحتجاز.

    المصدر: أ ب

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