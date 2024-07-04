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    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 12:16 GMT

    غوتيريش: هناك حاجة إلى تنظيم عاجل للذكاء الاصطناعي بمشاركة جميع الدول

    دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الدول حول العالم إلى تنظيم الذكاء الاصطناعي والاتفاق على أنظمة إدارة المخاطر التي يشكلها.

    غوتيريش: هناك حاجة إلى تنظيم عاجل للذكاء الاصطناعي بمشاركة جميع الدول
    Xie EXinHua / Globallookpress

    جاء ذلك خلال اجتماع قمة "منظمة شنغهاي للتعاون" بالعاصمة الكازاخستانية أستانا، حيث أشار غوتيريش إلى أن التكنولوجيات الرقمية تشكل تهديدا وجوديا.

    وتابع: "يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانات هائلة لتسريع التنمية المستدامة لصالح الجميع، إلا أنه يتجاوز التنظيم، ويؤدي إلى تفاقم اختلال توازن القوى، وزيادة تركيز الثروة، وتقويض حقوق الإنسان، وزيادة التوترات والانقسامات. ونحن في حاجة ماسة إلى المشاركة الكاملة من جانب الحكومات العاملة في مجال التكنولوجيا والمجتمعات العلمية والمجتمع المدني للاتفاق على أنظمة لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي ومراقبة الأضرار الناجمة عنه وتخفيفها".

    وشدد الأمين العام على أن هذه العملية تتطلب مشاركة جميع الدول وليس فقط الدول الغنية، وأعرب عن استعداده أن توفر الأمم المتحدة منصة لذلك.

    المصدر: نوفوستي

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