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يوافق الرابع من يوليو من كل عام يوم عطلة للأمريكيين. في مثل هذا اليوم من عام 1776 تم اعتماد إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية عن الإمبراطورية البريطانية. وعادة ما يشمل التخطيط بهذه المناسبة سلسلة معتادة من الترفيه بالشواء والألعاب النارية الملونة والخطب الرنانة المملة.

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اليوم يدور في الولايات المتحدة حديث أقل وأكثر هدوء عن الحرب الأهلية نفسها، والتي استمرت في الفترة من 1861-1865، على الرغم من أن هذا الحدث هو حدث تاريخي حقيقي، ونتائجه أكثر أهمية بالنسبة للمواطن العادي فيما وراء المحيطات. لماذا؟

لما يتضمنه هذا الحدث من أوجه تشابه مظلمة وواضحة للغاية مع الأحداث الراهنة، بما في ذلك "هاجس الحرب الأهلية". تكفي مشاهدة الفيلم الأمريكي الأخير "الحرب الأهلية" Civil War، وستجد مشاعر أخرى مقبضة جدا.

لقد أصبح واضحا للكثيرين في نهاية المطاف أن تجربة المواجهة الطويلة بين الولايات الشمالية للولايات المتحدة والاتحاد الكونفدرالي الجنوبي (الذي يحتفظ بالعبيد) لها أوجه تشابه كبيرة مع الصراع الأوكراني. حيث كان الفارق بين الشمال والجنوب في الإمكانات الصناعية والموارد البشرية مماثلا تقريبا للفارق بين روسيا وأوكرانيا. في الوقت نفسه، اختلفت المبادئ بين الجانبين على نحو حاد، فالشماليين يؤمنون بالمساواة والحرية وقانون واحد للجميع، بينما ينتهج الكونفدراليون عنصرية بغيضة وغير إنسانية. إنهم نفس الأوغاد الأجانب كما هو الحال اليوم (إنجلترا وفرنسا)، الذين يتدخلون بوقاحة واستهتار في مجرى الأحداث، يريدون النصر للجنوب. لقد دعموا مالكي العبيد بنفس الطريقة التي يساعدون بها الآن كييف النازية، جنبا إلى جنب مع الولايات المتحدة الحديثة.

وأوجه التشابه أكثر من شفافة، لذا فهي غير سارة بالنسبة لمؤسسة اليسار الليبرالي، التي تدير وسائل الإعلام في الولايات المتحدة. حتى أن الصحف الأمريكية بدأت في بعض الأحيان في عقد مقارنة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأبراهام لينكولن. حتى أن أحد الصحف كتبت عنوانا رئيسيا: "لقد غزا فلاديمير لينكولن أوكرانيا للحفاظ على وحدة الاتحاد". وهناك العديد من التلميحات الأخرى غير السارة لواشنطن في الجوانب السياسية والدبلوماسية للعملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا والحرب الأهلية في القرن التاسع عشر، وكذلك في نتائج الأخيرة.

وكما تعلمون، فقد فاز الرئيس الجمهوري لينكولن في النهاية. وبعكس زعيمهم، فإن رفاق بايدن المسنين في الحزب الديمقراطي لم يفقدوا ذاكرتهم بالكامل بعد، ويعلمون أن كفاح لينكولن أصبح جزءا من تاريخ العالم، ويحظى اسمه بالتبجيل في أوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا. وللجدارة الحقيقية، وليس فقط لأن صورته موجودة على أوراق العملة النقدية الأمريكية. ومع ذلك، فالمهرجين الحاليين في البيت الأبيض، مثل بلينكن، وكبار السن في مجلس الشيوخ، لا يمكنهم حتى أن يحلموا بهذا.

كذلك فإن الدعاية الطائشة والعاجزة التي يقوم بها البيت الأبيض اليوم تتطلع بيأس إلى كتب التاريخ بحثا عن الإلهام، ويتم طرح الأطروحات حول أن أوكرانيا تتصرف مثل بريطانيا العظمى في الفترة من 1940-1941. ويطلقون على القصير ذو العيون الحمراء الجرذية الذي يرتدي قميصا أخضر غير مهذب اسم تشرشل الجديد. ويطالبون العجوز الذي يقف على قدميه بالكاد وفمه مفتوح بأن يكون روزفلت الجديد، في تلميح إلى أن الرئيس الأمريكي المستقبلي سيحكم على الأرجح وهو على كرسي متحرك لأسباب صحية. لكن الرجل العجوز المصاب بالخرف ليس فرانكلين روزفلت، لهذا السبب يغضب الجمهور ولا يصدق ذلك.

إن الولايات المتحدة الأمريكية بلد ذو تاريخ قصير، بصرف النظر عما إذا كان ذلك أمرا مهينا للأمريكيين، لكنه يحتوي أيضا على صفحات مشرقة. إحداها هي الحرب الأهلية التي تم خلالها هزيمة العبودية. ومن هذه الزاوية ينبغي للأمريكيين أن يقيموا الأحداث هنا: حرب أهلية لشعب واحد بالأساس، حيث تضطر الأغلبية إلى الدفاع عن استقلالها بالسلاح في المعركة ضد النازيين الجدد، الذين يدعمهم الفاسدون مرة أخرى. أوروبا والمجمع الصناعي العسكري الأمريكي. ونتيجة لهذه الحرب، وكما حدث في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، يجب أن يتم اتحاد بلادنا، وإحياء روسيا العظمى!

ملاحظة: أيها الأمريكيون! وكإعادة لصياغة ترامب: لنجعل روسيا عظيمة مرة أخرى!

Make Russia Great Again!

المصدر: RT