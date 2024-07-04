وأضاف لافروف في حديث متلفز: "بيلاروس جزء من دولة الاتحاد ونحن حريصون على مشاركة دولة اتحاد روسيا وبيلاروس جبهة موحدة في العمليات الدولية".

وكان لافروف أول من أعلن قبول عضوية بيلاروس في منظمة شنغهاي للتعاون.

وقال خلال لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك مؤخرا، إنه تم حسم مسألة عضوية بيلاروس في منظمة شنغهاي، وسيتم الإعلان عن ذلك في قمة أستانا في يوليو.

ووافق الأعضاء المشاركون في قمة المنظمة المنعقدة في العاصمة الكازاخية أستانا اليوم على العضوية الدائمة والكاملة لبيلاروس في المنظمة.

و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية تأسست عام 2001 وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وبيلاروس وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، فيما تتمتع أفغانستان ومنغوليا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات وتركيا وسريلانكا بصفة عضو مراقب في المنظمة

المصدر: RT