مباشر

الطلبات الأخيرة

    بوتين يهنئ بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران
    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 07:14 GMT

    لافروف حول قبول بيلاروس في "شنغهاي": حريصون على مشاركة دولة الاتحاد جبهة موحدة في العمليات الدولية

    أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في أعقاب قبول عضوية بيلاروس في منظمة شنغهاي للتعاون حرص موسكو على مشاركة دولة اتحاد روسيا وبيلاروس جبهة موحدة في العمليات الدولية.

    لافروف حول قبول بيلاروس في
    Sputnik

    وأضاف لافروف في حديث متلفز: "بيلاروس جزء من دولة الاتحاد ونحن حريصون على مشاركة دولة اتحاد روسيا وبيلاروس جبهة موحدة في العمليات الدولية".

    وكان لافروف أول من أعلن قبول عضوية بيلاروس في منظمة شنغهاي للتعاون.

    وقال خلال لقاء مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك مؤخرا، إنه تم حسم  مسألة عضوية بيلاروس في منظمة شنغهاي، وسيتم الإعلان عن ذلك في قمة أستانا في يوليو.

    ووافق الأعضاء المشاركون في قمة المنظمة المنعقدة في العاصمة الكازاخية أستانا اليوم على العضوية الدائمة والكاملة لبيلاروس في المنظمة.

    و"شنغهاي للتعاون" منظمة دولية تأسست عام 2001 وتضم الهند وإيران وكازاخستان والصين وقرغيزستان وروسيا وبيلاروس وطاجيكستان وباكستان وأوزبكستان، فيما تتمتع أفغانستان ومنغوليا وأذربيجان وأرمينيا وكمبوديا ونيبال والإمارات وتركيا وسريلانكا بصفة عضو مراقب في المنظمة

    المصدر: RT

     

     

     

    التعليقات

    أخبار العالم

    الصورة العامة لستارمر تخفي "حقيقته".. ملحد وزوجته "يهودية" ويتخلى عن وعوده ببساطة

    أخبار العالم العربي

    مصدران يكشفان لـ"رويترز" عن موقف "حزب الله" من رد "حماس" على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

    أخبار العالم العربي

    "صليات من صواريخ الكاتيوشا وأسلحة أخرى".."حزب الله" ينشر ملخص عملياته ضد إسرائيل يوم الجمعة

    أخبار العالم

    أوربان يعلن عن إنجاز المهمة في زيارته لموسكو: حققت هدفي بفتح قنوات اتصال مباشر وبدء الحوار مع بوتين

    أخبار العالم

    الرئاسة التركية تنفي أي معلومات لديها عن نية أردوغان لقاء الأسد في روسيا

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري يرصد "الدمار الهائل" الذي لحق بالطبيعة في شمال إسرائيل والجولان "المحترق" (صور)