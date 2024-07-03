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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 21:11 GMT

    سياسي فرنسي: اقتراح أوربان على زيلينسكي بوقف إطلاق النار صدم مؤيدي استمرار الصراع

    صرح زعيم حزب "الوطنيون" الفرنسي فلوريان فيليبو بأن الاقتراح الذي قدمه رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان إلى زيلينسكي بوقف إطلاق النار تسبب بصدمة لمؤيدي استمرار النزاع بأوكرانيا.

    سياسي فرنسي: اقتراح أوربان على زيلينسكي بوقف إطلاق النار صدم مؤيدي استمرار الصراع
    Gettyimages.ru

    وكتب فيليبو ساخرا في حسابه على منصة "إكس": "جاء إليه (إلى زيلينسكي) رئيس الوزراء الهنغاري أوربان أمس إلى كييف.. للمطالبة بوقف إطلاق النار!، لقد صدم هذا الاقتراح كل العقلاء الذين يريدون الحرب".

    وأوضح فيليبو أن وقف إطلاق النار هو الطريقة الوحيدة المعقولة لحل النزاع.

    وزار أوربان يوم الثلاثاء 2 يوليو كييف للمرة الأولى منذ 12 عاما، وخلال مؤتمر صحفي عقده مع فلاديمير زيلينسكي، قال أوربان إنه طلب من الأخير النظر في إمكانية وقف إطلاق النار قبل إجراء محادثات بشأن تسوية الوضع في أوكرانيا.

    فيما أكد مكتب الرئاسة الأوكراني أن كييف رفضت مبادرة أوربان لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

    وكان أوربان قد أوضح أن قادة الاتحاد الأوروبي يحاولون جر دول الاتحاد إلى الصراع في أوكرانيا لهزيمة روسيا، على الرغم من أن أوروبا تفتقر للإمكانية، وحدد أن انتهاء الصراع في أوكرانيا من بين أهم النقاط في رئاسة بلاده لمجلس الاتحاد الأوروبي، التي بدأت في مطلع يوليو الجاري.

    وفي وقت سابق شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مقترح روسيا للسلام لن يدوم إلى الأبد وسيتغير وفقا للوضع.

    المصدر: RT

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