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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 17:20 GMT

    كوليبا يبحث مع بلينكن تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني واستعادة نظام الطاقة في البلاد

    قال وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الأربعاء، إنه بحث مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن مسألة العمل المشترك لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني واستعادة نظام الطاقة في البلاد.

    كوليبا يبحث مع بلينكن تعزيز الدفاع الجوي الأوكراني واستعادة نظام الطاقة في البلاد
    AP

    وكتب كوليبا في حسابه عبر منصة "إكس": "بحثت مع بلينكن ملف عملنا المستمر لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وكذلك استعادة نظام الطاقة لدينا".

    وأضاف كوليبا أنهما ناقشا من بين أمور أخرى النتائج المتوقعة لقمة الناتو المقبلة في واشنطن والتي ستعقد في شهر يوليو الجاري.

    وذكرت وسائل الإعلام الغربية في وقت سابق أن أوكرانيا قد تتلقى "أخبارا جيدة" بخصوص الحصول على أنظمة الدفاع الجوي خلال قمة الناتو المقبلة، التي ستعقد في واشنطن من 9 إلى 11 يوليو من هذا العام.

    ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

    كما حذرت وزارة الدفاع الروسية، الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.

    وأكدت روسيا على لسان العديد من المسؤولين، بأن تحريض الغرب لأوكرانيا، وإمدادها بالأسلحة والأموال، ونشره للحملات الإعلامية المضللة والتحريضية ضد روسيا، يعتبر انخراطا مباشرا في الحرب ضد روسيا.

    المصدر: نوفوستي 

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