وخلال المقابلة كشف سوناك أن وجبته المفضلة هي السندويشات، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان يخطط لتناول وجبة خاصة يوم غد الخميس تاريخ إجراء انتخابات مجلس العموم الجديد.

وأكد أنه ينوي الالتزام بتقاليده في ليلة الانتخابات في شمال يوركشاير والتي تتضمن تناول "فطيرة انتخابية خاصة" من جزارين كيتسونز في نورثاليرتون هاي ستريت في دائرته الانتخابية.

ووصف سوناك الطبق بأنه "فطيرة تتضمن لحم خنزير مع صلصة خاصة وبعض الجبن فوقها"، مشيرا إلى أنه تناول هذا الطبق في جميع الانتخابات التي خاضها في ريتشموند.

وجاءت مقابلة رئيس الوزراء بعد مقطع يظهر "أكثر أم بريطانية موشومة"، وقبل تقرير حول كيف يمكن للشخص حماية نفسه من طيور النورس.

المصدر: "التلغراف"