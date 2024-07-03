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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 07:03 GMT

    جونسون: الأحزاب الأخرى في البلاد "مليئة بالزاحفين نحو الكرملين"

    قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، أن الأحزاب الأخرى في البلاد "مليئة بالزاحفين نحو الكرملين"، مدعيا أن حكومة حزب العمال ستزيد الضرائب ولن تقف في وجه فلاديمير بوتين.

    جونسون: الأحزاب الأخرى في البلاد
    Gettyimages.ru

    وفي كلمة له في تجمع لحزب المحافظين، اتهم جونسون زعيم حزب العمال كير ستارمر بمحاولة "الدخول في حكومة حزب العمال الأكثر يسارية منذ الحرب".

    وتوجه إلى المشاركين في التجمع قائلا: "لا تدعوا أنصار (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين يسلمون أنصار كوربين. لا تدعوا ببغاوات بوتين الأليفة تصيب هذا البلد بأكمله بمرض الببغاء".

    وأضاف: "إذا كنتم تريدون هجرة غير خاضعة للرقابة وحذرا إلزاميا، وخنوعا لا طائل منه لبروكسل مرة أخرى، فامضوا قدما، واصنعوا يومي، وصوتوا لصالح ستارمر..  إذا كنتم تريدون بالفعل زيادة الضرائب في الأسبوع المقبل، هذا العام، وإذا كنتم تشعرون أن لديكم بضعة آلاف لتجنيبها، فصوتوا لحزب العمال يوم الخميس".

    وأضاف: "لكن إذا كنتم تريدون حماية ديمقراطيتنا واقتصادنا والحفاظ على قوة هذا البلد في الخارج من خلال إنفاق 2.5% من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع الذي لا يزال حزب العمال يرفض الالتزام به، فأنتم تعلمون ما يجب فعله، أليس كذلك؟ هناك شيء واحد فقط يجب القيام به، التصويت للمحافظين يوم الخميس".

    المصدر: "الإندبندنت"

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