مباشر

الطلبات الأخيرة

    أخبار العالم
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 07:05 GMT

    القناة السابعة: إسرائيل تصادق اليوم على بناء 5300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

    أفادت القناة السابعة الأربعاء، بأن لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية ستصادق اليوم وغدا الخميس على بناء 5300 وحدة استيطانية إضافية في مستوطنات الضفة الغربية.

    القناة السابعة: إسرائيل تصادق اليوم على بناء 5300 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
    وسائل إعلام
    إقرأ المزيد
    رام الله تندد بشرعنة بؤر استيطانية
    رام الله تندد بشرعنة بؤر استيطانية

    ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن اللجنة ستوافق أيضا على تسويق 500 وحدة إستيطانية أخرى.

    ومنذ تولي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش منصب وزير في وزارة الحرب الإسرائيلية تمت المصادقة على بناء 21700 وحدة استيطانية، وتسويق حوالي 2600 وحدة استيطانية، إذ يدور الحديث في المجمل عن أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية خلال عام ونصف العام، فيما تمت المصادقة على بناء أقل من 20 ألف وحدة استيطانية ما بين العامين 2020 و2022.

    وكانت الرئاسة الفلسطينية نددت بوقت سابق بقرار الحكومة الإسرائيلية التصديق على شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

    وأضافت أن هذا القرار من شأنه تعميق سياسية الفصل العنصري، وإغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.

    المصدر: القناة السابعة+ RT

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق