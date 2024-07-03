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ولفتت القناة الإسرائيلية إلى أن اللجنة ستوافق أيضا على تسويق 500 وحدة إستيطانية أخرى.

ومنذ تولي وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش منصب وزير في وزارة الحرب الإسرائيلية تمت المصادقة على بناء 21700 وحدة استيطانية، وتسويق حوالي 2600 وحدة استيطانية، إذ يدور الحديث في المجمل عن أكثر من 24 ألف وحدة استيطانية خلال عام ونصف العام، فيما تمت المصادقة على بناء أقل من 20 ألف وحدة استيطانية ما بين العامين 2020 و2022.

وكانت الرئاسة الفلسطينية نددت بوقت سابق بقرار الحكومة الإسرائيلية التصديق على شرعنة عدد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأضافت أن هذا القرار من شأنه تعميق سياسية الفصل العنصري، وإغلاق الباب أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية.

المصدر: القناة السابعة+ RT