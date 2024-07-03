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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 06:18 GMT

    أمر قضائي بفض مخيم مؤيد لفلسطين بجامعة تورونتو الكندية

    أمر قاض في مقاطعة أونتاريو الكندية متظاهرين يؤيدون الفلسطينيين بمغادرة مخيم أقاموه منذ شهرين في جامعة تورونتو وذلك بحلول مساء الأربعاء، مقرا بذلك طلب الجامعة إصدار أمر قضائي.

    أمر قضائي بفض مخيم مؤيد لفلسطين بجامعة تورونتو الكندية
    Gettyimages.ru

    وبموجب هذا القرار، أصبح بمقدور الشرطة اعتقال وإبعاد أي شخص يخالف الأمر، لكن المتظاهرين قالوا إن القرار لن يمنعهم من القيام بحملة من أجل مطالبهم.

    ورحبت الجامعة في بيان لها بقرار المحكمة، قائلة: "نحن على ثقة في أن الموجودين في المخيم سيلتزمون بأمر المحكمة ويخلون المخيم قبل الموعد النهائي الذي حددته المحكمة...أي شخص يختار البقاء في المخيم بعد هذا الموعد النهائي سيكون عرضة لعواقب بموجب سياسة الجامعة والقانون".

    وكانت الجامعة، وهي الأكبر في كندا، قد طلبت إصدار أمر قضائي يقضي بتولي الشرطة مسؤولية إخلاء المخيم.

    وقال محامو الجامعة إن المتظاهرين سيطروا على ممتلكات الجامعة عندما أقاموا المعسكر ومنعوا آخرين من استخدامها، فضلا عن الإضرار بسمعة المؤسسة والتسبب في شعور بعض الأفراد بأنه غير مرحب بهم أو غير آمنين.

    وقالت الجامعة في طلب إصدار الأمر القضائي "لقد عانت الجامعة وما زالت تعاني من ضرر لا يمكن إصلاحه".

    المصدر: the globe and mail

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