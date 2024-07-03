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    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 06:19 GMT

    بافيل زابوروجيتس أول أوكراني يدان في روسيا بارتكاب عمل إرهابي دولي

    أصبح المدعو بافيل زابوروجيتس، أول مواطن أوكراني يدان في روسيا بموجب مادة جنائية تتعلق بعمل إرهابي دولي، لمحاولته ارتكاب هجوم إرهابي في خيرسون في يوم النصر عام 2022.

    بافيل زابوروجيتس أول أوكراني يدان في روسيا بارتكاب عمل إرهابي دولي
    Gettyimages.ru

     أفاد بذلك لمراسل تاس مصدر في المحكمة العسكرية بالمنطقة الجنوبية، وأشار إلى أن الحكم بات ساري المفعول.

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    وأعاد المصدر إلى الأذهان أن هذه المحكمة حكمت في فترة سابقة على بافيل زابوروجيتس، بالسجن لمدة 12 عاما.

    ووفقا لمواد التحقيق، قام زابوروجيتس بتحضير عملية إرهابية ضد المدنيين والعسكريين الروس خلال الاحتفالات المخصصة لعيد النصر في خيرسون في عام 2022.

    وخلال المحاكمة اعترفت المذكور بذنبه بالكامل، وأشار إلى أنه تم تجنيده من قبل مديرية المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية لتنفيذ هذه الجريمة، وفي 9 مايو، أخذ قنابل وتوجه إلى موقع الاحتفالات، لكن تم اعتقاله.

    المصدر: تاس

     

     

     

     

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