بدأت هذه التعبئة في منتصف يونيو على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجا على مشروع للميزانية نص على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة.

وأعلن الرئيس نيته سحب النص في 26 يونيو وإجراء تشاور مع الشباب، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود.

A rare photo of 'peaceful' protests against 'Zakayo'.

Police MUST not use teargas nor any excessful force and just allow Kenyans protest PEACEABLY!!

What a hard time being a cop in Kenya!! pic.twitter.com/J8jsOnUYeb — Silvanus Osoro (@OsoroSylvanus) July 2, 2024

وذكرت وكالة حقوق الإنسان الرسمية أن 39 شخصا لقوا حتفهم منذ التظاهرات الأولى في 18 يونيو. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن حصيلة القتلى بلغت 31 قتيلا، كما قدرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية، بما في ذلك الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أن العدد بلغ 24 قتيلا.

Anti-government protester shot by police in Nairobi pic.twitter.com/4AnIRRngJM — Citizen TV Kenya (@citizentvkenya) July 2, 2024

وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة اليوم بعد دعوات جديدة للتعبئة في البلاد.

وبدأ العشرات من المتظاهرين بالتجمع صباحا في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وكيسومو (غرب)، ثاني وثالث مدن البلاد.

kenya 🇰🇪 with its institutions, belongs to the people who inhabit it and not corrupt murderous politicians.



If you’ve been following me and admire my values and what I stand for, turn out in large numbers across 🇰🇪 and apply pressure.



We must always take sides. Neutrality… pic.twitter.com/t7KfEKFzJv — dennis ombachi OLY (@ombachi13) July 2, 2024

في وسط العاصمة نيروبي التجاري، حيث أغلق العديد من أصحاب المتاجر أبوابها، حاولت مجموعات صغيرة من الشباب التجمع لكن الشرطة قامت بتفريقها على الفور بالغاز المسيل للدموع.

وخارج هذه المنطقة، حاول متظاهرون إغلاق عدد من الطرقات الرئيسية.

Kisumu protesters march up to the State Lodge and leave without a single shot fired by the police manning the area. pic.twitter.com/rQEaIkHhmi — Capital FM Kenya (@CapitalFMKenya) July 2, 2024

المصدر: "أ ف ب" + RT