هاريس: المناظرة لم تكن "ساعة نجومية" بايدن

اعترفت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، بأن الرئيس جو بايدن لم يكن في "ساعة نجومية" خلال المناظرة الانتخابية المتلفزة مع سلفه دونالد ترامب التي جرت يوم الخميس الماضي.

وأضافت هاريس: "لكنني أقولها بثقة تامة: سنفوز [في الانتخابات]".

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وتابعت نائبة الرئيس الأمريكي القول إن ترامب يشكل "تهديدا للديمقراطية"، وبالتالي فإن المخاطر في انتخابات نوفمبر المقبلة أعلى من أي وقت مضى.

وزعمت هاريس في إشارة إلى يوم المناظرة، بأنه في الواقع "لم يتغير أي شيء بسبب يوم واحد في يونيو".

يوم أمس السبت، ذكرت وكالة بلومبرغ، أن بايدن اعترف لزوجته جيل بأنه لا يعرف "ما حدث" في المناظرة، موضحا بأنه لم يكن على ما يرام.

يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة. وتتفق وسائل الإعلام الأمريكية على أن أداء بايدن كان أضعف من ترامب.

المصدر: تاس