استطلاع رأي يكشف كارثة حقيقية لمستقبل لبايدن

أظهر استطلاع رأي أجرته وكالة "مورنينج كونسلت" أن 60% من المواطنين الأمريكيين يؤيدون استبدال الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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ووفقا للنتائج قال 60% من الناخبين الذين شملهم الاستطلاع إنه يجب استبدال بايدن "بالتأكيد" بمرشح ديمقراطي آخر لرئاسة الولايات المتحدة بعد أدائه الضعيف في المناظرة المتلفزة ضد دونالد ترامب.

وأعرب 44% من المستطلعين عن دعمهم لخصمه السياسي الجمهوري دونالد ترامب، ويعتقد 57% من المشاركين في الاستطلاع أن أداء ترامب كان أفضل من أداء بايدن في المناظرة.

وتم إجراء الاستطلاع في الولايات المتحدة وشمل ما يقرب من 2000 شخص من المواطنين البالغين.

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، جرت أول مناظرة متلفزة بين الرئيس الأمريكي الحالي بايدن وسلفه ترامب، في أتلانتا بولاية جورجيا، وهي تقام للمرة الأولى في التاريخ الأمريكي من دون جمهور ولا صحفيين، وبلغت مدتها 90 دقيقة.

المصدر: أكسيوس