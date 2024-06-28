لا بايدن ولا ترامب.. ماسك يكشف عن "الرابح الأكبر" في المناظرة الرئاسية

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المناظرة الرئاسية بين المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب، والتي وصفت بأنها "تاريخية" و"كارثية"، كاشفا عن الرابح الأكبر فيها.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب: "الليلة كانت انتصارا واضحا… للميمات".

Tonight was a clear victory … for memes — Elon Musk (@elonmusk) June 28, 2024

و"الميمات" أو "الميمز" هي عبارة شكل صورة، رابط تشعبي، فيديو، أو هاشتاغ، تنتشر بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق بطريق ساخرة على شخص أو حدث ما.

وأصبحت "الميمات"، التي تستخدم غالبا كشكل من أشكال التعليق أو السخرية عبر الإنترنت، أداة قوية للتعبير عن الآراء والمشاركة في المناقشات حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك السياسة.

ولم تحدد تغريدة رجل الأعمال نوع النقاش أو الميمات التي كان يشير إليها، إلا أنها انتشرت بشكل كبير بعد المناظرة التي جرت بين بايدن وترامب.

ومع ذلك، فمن الواضح أن ماسك كان يعترف بقوة "الميمات" وتأثيرها في تشكيل الخطاب عبر الإنترنت، خاصة في سياق الأحداث السياسية المهمة مثل المناظرات الرئاسية، ويؤكد اعتراف ماسك بـ "انتصار الميمات" على الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الرقمية في المجتمع المعاصر.

ونستعرض تاليا بعض "الميمات" التي نشرها النشطاء عبر منصة "إكس" تعليقا على المناظرة:

I don't think Joe's Neuralink was working very well, Elon. pic.twitter.com/1aOuzJfw1Z — Planet Of Memes (@PlanetOfMemes) June 28, 2024

Best moment of the debate pic.twitter.com/j09LUUTJpI — Elon's Musk (@andItoldyaso) June 28, 2024

Yes my friend 😎 pic.twitter.com/V4vLaOMAAR — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 28, 2024

المصدر: RT