 
مباشر

لا بايدن ولا ترامب.. ماسك يكشف عن "الرابح الأكبر" في المناظرة الرئاسية

أخبار العالم

لا بايدن ولا ترامب.. ماسك يكشف عن
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xtmk

علق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك على المناظرة الرئاسية بين المرشحين جو بايدن ودونالد ترامب، والتي وصفت بأنها "تاريخية" و"كارثية"، كاشفا عن الرابح الأكبر فيها.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، كتب: "الليلة كانت انتصارا واضحا… للميمات".

و"الميمات" أو "الميمز" هي عبارة شكل صورة، رابط تشعبي، فيديو، أو هاشتاغ، تنتشر بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي للتعليق بطريق ساخرة على شخص أو حدث ما.

وأصبحت "الميمات"، التي تستخدم غالبا كشكل من أشكال التعليق أو السخرية عبر الإنترنت، أداة قوية للتعبير عن الآراء والمشاركة في المناقشات حول مواضيع مختلفة، بما في ذلك السياسة. 

ولم تحدد تغريدة رجل الأعمال نوع النقاش أو الميمات التي كان يشير إليها، إلا أنها انتشرت بشكل كبير بعد المناظرة التي جرت بين بايدن وترامب.

ومع ذلك، فمن الواضح أن ماسك كان يعترف بقوة "الميمات" وتأثيرها في تشكيل الخطاب عبر الإنترنت، خاصة في سياق الأحداث السياسية المهمة مثل المناظرات الرئاسية، ويؤكد اعتراف ماسك بـ "انتصار الميمات" على الدور المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي والاتصالات الرقمية في المجتمع المعاصر.

ونستعرض تاليا بعض "الميمات" التي نشرها النشطاء عبر منصة "إكس" تعليقا على المناظرة:

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا