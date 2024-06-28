سلوفاكيا: ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم حافلة وقطار إلى 7

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم حافلة وقطار جنوب سلوفاكيا إلى 7.

أفاد بذلك مركز العمليات التابع لخدمة الإنقاذ السلوفاكية، حيث أعلن فيما سبق عن تسجيل 5 وفيات إثر الحادث.

وقد وقع الحادث يوم 27 يونيو قرب مدينة نوفي زامكي. ولأسباب مجهولة اصطدمت حافلة ركاب بقطار سريع كان يسير على طريق براغ-بودابست. وكان جميع القتلى من ركاب الحافلة. وبحسب رجال الإنقاذ، أصيب خمسة أشخاص آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة. ويجري التحقيق الآن في ملابسات الحادث.

وكان قطار ركاب قد اصطدم بحافلة واشتعلت فيه النيران بينما لحقت أضرار جسيمة بالحافلة. وكان هناك أكثر من 100 راكب في المجموع، ووقع الحادث على بعد 110 كيلومتر شرق براتيسلافا. وقد أغلق خط السكك الحديدية بين براتيسلافا وبودابست إثر الحادث.

المصدر: تاس