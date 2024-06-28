زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب أذربيجان
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات في منطقة جبال تاليش جنوب أذربيجان، بحسب ما أعلن مركز الزلازل في أكاديمية العلوم في البلاد.
ووفقا للتقرير، تم تسجيل الهزات في الساعة 07:43 بالتوقيت المحلي (03:43 بتوقيت غرينتش).
ويقع مركز الزلزال على بعد 27 كم شرق مدينة ليريك، وعلى عمق 18 كم من سطح الأرض.
ووصلت قوة الزلزال في المناطق المحيطة بالمدينة إلى 4 درجات.
وأشار التقرير إلى عدم وجود أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.
المصدر: مركز الزلازل الأذربيجاني