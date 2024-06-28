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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب أذربيجان

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زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب أذربيجان
Gettyimages.ru
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ضرب زلزال بقوة 5 درجات في منطقة جبال تاليش جنوب أذربيجان، بحسب ما أعلن مركز الزلازل في أكاديمية العلوم في البلاد.

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زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان
زلزال بقوة 5 درجات يضرب أذربيجان

ووفقا للتقرير، تم تسجيل الهزات في الساعة 07:43 بالتوقيت المحلي (03:43 بتوقيت غرينتش).

ويقع مركز الزلزال على بعد 27 كم شرق مدينة ليريك، وعلى عمق 18 كم من سطح الأرض.

ووصلت قوة الزلزال في المناطق المحيطة بالمدينة إلى 4 درجات.

وأشار التقرير إلى عدم وجود أي معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار.

المصدر: مركز الزلازل الأذربيجاني

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